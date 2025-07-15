В Минтруда предупредили об обязательных ваннах для ног на работе. Кому из белорусов положены?

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Опубликовано: 15.07.2025 15:30 , Обновлено: 15.07.2025

В Департаменте государственной инспекции труда Минтруда напомнили работодателям об обязанности обеспечивать ножные ванны для сотрудников, чья работа связана с постоянным пребыванием на ногах или вибрацией. Это требование закреплено в пункте 72 «Правил по охране труда», утверждённых постановлением Министерства труда и социальной защиты.

Как пояснили в ведомстве, наличие таких ванн в умывальных или гардеробных является мерой по профилактике профессиональных заболеваний и улучшению состояния здоровья работников.

За нарушение требований по охране труда, в том числе за отсутствие ножных ванн при необходимости, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по части 1 статьи 10.13 КоАП — от 210 до 1680 рублей .

Какие ещё требования в правилах?

Изучение этой главы «Правил по охране труда» показало, что в них содержится ещё целый ряд специфических требований, которые должны соблюдать наниматели.

Подсоленная вода для работающих в жару . Согласно пункту 76 Правил, в помещениях с «нагревающим микроклиматом» работники должны обеспечиваться питьевой подсоленной или минеральной водой с содержанием солей от 0,1 до 0,5 процента.

. Согласно пункту 76 Правил, в помещениях с «нагревающим микроклиматом» работники должны обеспечиваться питьевой подсоленной или минеральной водой с содержанием солей от 0,1 до 0,5 процента. Уксус для рук при работе со свинцом . Для тех, кто работает со свинцом или его сплавами, в умывальниках должны быть предусмотрены ёмкости с однопроцентным раствором уксусной кислоты для предварительной обработки рук (п. 71).

. Для тех, кто работает со свинцом или его сплавами, в умывальниках должны быть предусмотрены ёмкости с однопроцентным раствором уксусной кислоты для предварительной обработки рук (п. 71). Требования к умывальникам . Умывальные раковины должны быть оборудованы не только горячей и холодной водой, но и стационарным смесителем, дозатором с жидким мылом и полотенцами разового пользования либо устройством для сушки рук (п. 70).

. Умывальные раковины должны быть оборудованы не только горячей и холодной водой, но и стационарным смесителем, дозатором с жидким мылом и полотенцами разового пользования либо устройством для сушки рук (п. 70). Запрет на приём пищи . Принимать пищу разрешается только в специально отведённых и оборудованных для этого помещениях (столовых), а не на рабочих местах (п. 75).

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