Белорусским компаниям напомнили о штрафах за выплату зарплаты раз в месяц. А если работник отказался от аванса?

Опубликовано: 22.01.2025 18:00 , Обновлено: 22.01.2025

Департамент государственной инспекции труда выявил случаи, когда предприятия в Беларуси платят зарплату работникам только один раз в месяц. А это противоречит законодательству. Но есть ли исключения? Об этом рассказал департамент в своём тг-канале.

Как выяснилось, некоторые наниматели считали, что не нарушают закон, если работник сам написал заявление с просьбой выплачивать ему зарплату один раз в месяц. Встречались и случаи, когда условие о выплате зарплаты раз в месяц сразу прописывалось в трудовом договоре.

Однако, как подчеркнули в департаменте, выплата зарплаты не реже двух раз в месяц — это обязательное требование законодательства, которое должно выполняться независимо от желания работника. Такое правило прописано в части 1 статьи 73 Трудового кодекса Республики Беларусь. Конкретные дни выплаты устанавливаются в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре.

За нарушение сроков или неполную выплату зарплаты работодателем предусмотрены штрафы:

От 4 до 50 базовых величин (на данный момент от 168 до 2100 белорусских рублей) — за первое нарушение.

От 30 до 100 базовых величин (от 1260 до 4200 белорусских рублей) — за повторное нарушение в течение года.

Эти нормы прописаны в частях 3 и 4 статьи 10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что с 1 января в Беларуси вступили в силу изменения в законодательство о занятости, которые вводят новые правила публикации вакансий. Так, с начала года при размещении сведений о работе наниматели обязаны указывать ссылку на интернет-портал государственной службы занятости. Кроме того, новшества затронули и графу с уровнем заработной платы.

Минтруда объяснило, как с 1 января нанимателям указывать зарплату в вакансиях. На что обращать внимание белорусам?