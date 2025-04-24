В Минтруда описали «среднестатистического погибшего» на работе белоруса. Какие профессии оказались опасными?

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Опубликовано: 24.04.2025 21:08 , Обновлено: 24.04.2025

Департамент госинспекции труда обрисовал усреднённый портрет работника, который чаще всего получает смертельную травму на производстве в Беларуси. При этом директор Александр Семич сопроводил описание своими комментариями. Журналисты Telegraf.news выяснили, кому, вероятнее всего, стоит быть особенно осторожным.

Подавляющее большинство погибших (96,2% в 2024 году) — мужчины . Чиновник объяснил это тем, что женщины «более спокойные, менее эмоциональные и более дисциплинированные». Среди всех травмированных доля мужчин также высока (74%).

Средний возраст погибшего — 44–45 лет.

Каждый третий погибший в 2024 году имел стаж по специальности менее одного года . Это, по мнению Семича, указывает на необходимость «улучшить обучение» безопасности труда, используя «современные технологии».

Топ-3 самых опасных отраслей — промышленность, сельское хозяйство и строительство. Причина, по версии департамента, — сочетание «высокой механизации» и одновременно «высокой доли ручного труда».

Кроме того, чиновник назвал топ-5 самых травмоопасных профессий : водитель автомобиля, слесарь, подсобный рабочий, тракторист и животновод. Причём, как подчеркнул Семич, травмы водителей и трактористов часто связаны не с ДТП, а с ремонтом/обслуживанием техники — «элементарное» несоблюдение правил (например, работа с зубилом и молотком без очков) приводит к сотне травм глаз в год.

В 2024 году выросло число травмированных в состоянии алкогольного опьянения (с 55 до 68). Из 105 погибших на производстве в прошлом году 18 человек были пьяны.

«Если бы эти люди не были в состоянии алкогольного опьянения, у них была бы другая реакция и они могли бы не совершать непредсказуемых и нелогичных поступков», — констатировал чиновник.

Также прошлом году департамент выявил 21 факт «сокрытия полученной травмы от расследования» .

«Это когда человек работал, с ними были оформлены отношения. И вот он получил травму, а недобропорядочный наниматель такой несчастный случай на производстве попытался скрыть», — пояснил Семич.

В 2024 году травмировались 17 работников младше 18 лет , из них двое погибли.

Около 20% несчастных случаев произошли без участия опасных факторов : человек «просто идёт в коридоре, споткнулся, упал». Здесь департамент напомнил о «самосохранительном поведении» и призвал воспитывать заботу о безопасности «с детского сада».

По словам директора, в Беларуси сформирована «достаточная» нормативная база , но правила хороши, «только если их будут выполнять».

Ну а мы загрузили все характеристики выше в популярный ныне генератор изображений, чтобы создать «портрет» в буквальном смысле.

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