В Минтруда объяснили, почему белорусам нельзя уйти в отпуск в праздничный день
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что трудовой отпуск белорусов не может начинаться с праздничного нерабочего дня. Почему?
Как отметили в ведомстве, согласно статье 151 Трудового кодекса продолжительность отпусков работников исчисляют в календарных днях.
«Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска н е включаются и не оплачиваются », — подчеркнули там.
Поэтому белорусы и не могут уйти в отпуск в праздничный нерабочий дня. Это, например:
- 1, 2, 7 января;
- 8 марта;
- на Радуницу;
- 1 мая;
- 9 мая;
- 3 июля;
- 7 ноября;
- 25 декабря.
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