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В Минтруда объяснили, почему белорусам нельзя уйти в отпуск в праздничный день

В Минтруда объяснили, почему белорусам нельзя уйти в отпуск в праздничный день
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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что трудовой отпуск белорусов не может начинаться с праздничного нерабочего дня. Почему?

Как отметили в ведомстве, согласно статье 151 Трудового кодекса продолжительность отпусков работников исчисляют в календарных днях.

«Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска н е включаются и не оплачиваются », — подчеркнули там.

Поэтому белорусы и не могут уйти в отпуск в праздничный нерабочий дня. Это, например:

  • 1, 2, 7 января;
  • 8 марта;
  • на Радуницу;
  • 1 мая;
  • 9 мая;
  • 3 июля;
  • 7 ноября;
  • 25 декабря.

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