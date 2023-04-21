В Минтруда объяснили, почему белорусам нельзя уйти в отпуск в праздничный день

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Опубликовано: 21.04.2023 11:08 , Обновлено: 21.04.2023

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что трудовой отпуск белорусов не может начинаться с праздничного нерабочего дня. Почему?

Как отметили в ведомстве, согласно статье 151 Трудового кодекса продолжительность отпусков работников исчисляют в календарных днях.

«Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска н е включаются и не оплачиваются », — подчеркнули там.

Поэтому белорусы и не могут уйти в отпуск в праздничный нерабочий дня. Это, например:

1, 2, 7 января;

8 марта;

на Радуницу;

1 мая;

9 мая;

3 июля;

7 ноября;

25 декабря.

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