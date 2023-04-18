Может ли начальство штрафовать белорусов на работе? В Минтруда рассказали о наказаниях
В Департаменте государственной инспекции труда Минтруда Беларуси рассказали, какие наказания и за что наниматель имеет право применять к своим работникам. Имеет ли право штрафовать?
Там отметили, что все дисциплинарные взыскания прописаны в Трудовом кодексе. Согласно статье 198, начальство может:
- сделать замечание;
- сделать выговор;
- уволить;
- лишить (полностью или частично) стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев.
Также работников за дисциплинарный проступок имеют право лишать премии.
А вот что касается штрафов, то в Департаменте подчеркнули:
«Установление нанимателем на уровне локальных правовых актов такой меры дисциплинарной ответственности, как штраф, недопустимо и противоречит требованиям законодательства ».
И добавили, что штраф, как мера ответственности, «присуща уголовному и административному праву как санкция за совершение уголовного преступления или административного правонарушения, а также гражданскому праву — как санкция за неисполнение гражданско-правового обязательства».
Ранее в Департаменте ответили на вопрос, может ли работник отозвать заявление об увольнении в любой момент.
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