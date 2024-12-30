В Минтруда назвали 5 случаев, когда белорусам не надо отрабатывать выходной за 6 января

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Опубликовано: 30.12.2024 14:55 , Обновлено: 30.12.2024

Новый 2025 год начнется для белорусов (не всех, конечно) с четырех выходных подряд с 4 по 7 января. Однако отдых в понедельник, 6 января, нужно будет отработать в субботу, 11-го. Впрочем, в некоторых случаях и этот день может стать нерабочим. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали подробности.

Сперва в ведомстве [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/16312” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что переносы рабочих дней касаются только тех сотрудников, которые работают “пятидневку” с выходными в субботу и воскресенье. А вот 5 случаев, когда 11 января будет нерабочим днем:

Если 6 января выпадает на трудовой или социальный отпуск. Если 6 января работник на больничном (период временной нетрудоспособности). Если сотрудника приняли на работу с 8 по 10 января. Если 11 января приходится на трудовой или социальный отпуск. Если 11 января работник на больничном.

Календарь: Минтруда Беларуси

В Минтруда добавили, что 11 января придется работать, если 6-го сотрудник был в командировке или на повышении квалификации, подготовке и переподготовке.

Напомним, что 1, 2 и 7 января - официальные выходные в Беларуси в связи с праздниками. Их отрабатывать не надо.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минтруда рассказали, кто из работников имеет право взять отпуск в любое время года. Согласно законодательству, такая возможность предусмотрена сразу для девяти категорий населения. Те, кто входит в список, могут отдохнуть, когда захотят: хоть летом, хоть зимой. Если работодатель откажет, это будет считаться прямым нарушением Трудового кодекса Беларуси.

Кто может взять отпуск в любое время года? В Минтруда назвали 9 категорий белорусов