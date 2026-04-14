В Минтруда назвали 4 причины, когда белорусов не пустят на субботник

Опубликовано: 14.04.2026 10:10 , Обновлено: 14.04.2026

В Министерства труда и социальной защиты в преддверии республиканского субботника, который намечен на эту субботу, 18 апреля, объяснило, кого из белорусов на него не пустят вовсе из соображений безопасности.

В ведомстве заблаговременно напомнили о мерах безопасности, которые должны соблюдать работники во время субботника.

Если в рамках субботника человек будет трудиться на своем обычном рабочем месте, никаких специфичных требований по охране труда к нему предъявлять не будут, а обеспечение здоровых и безопасных условий труда будет осуществляться в обычном режиме.

Если же на субботник работника отправят куда-то за пределы привычного рабочего места, ему придётся не только предварительно пройти целевой инструктаж по охране труда по выполняемому виду работ, но и соблюсти ещё ряд обязательных формальностей. Так, на временном месте работы его обязаны будут опросить о состоянии здоровья.

Для женщин на субботнике предусмотрены некоторые ограничения - им запрещено будет перемещать вручную и поднимать тяжести свыше 7 кг. Кроме того, ответственные за проведение субботника лица обязаны будут принять меры, чтобы рабочая техника (тракторы, экскаваторы и другие машины и механизмы) не наехала и не травмировала своими подвижными частями рабочих.

В некоторых случаях работников вовсе могут не допустить к участию в субботнике. В Минтруда озвучили 4 конкретных ситуации:

если работник заболеет и почувствует ухудшение самочувствия,

в случае, если работник будет находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

если у человека нет соответствующей подготовки, его не допустят к выполнению работ, связанных с повышенной опасностью,

если работников не обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Напомним, весенний республиканский субботник в этом году в Беларуси правительство поставило на 18 апреля. Этот день должен был стать первым в череде сразу 4 длинных выходных.

Совмин назначил республиканский субботник на длинные выходные в апреле