В Минтрансе объяснили, почему в Беларуси массово не строят придорожные кафе и гостиницы
Начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Леонид Зенкевич рассказал, почему в Беларуси в последние годы перестали массово строить новые объекты придорожного сервиса - кафе, гостиницы и тому подобное.
Согласно официальной статистике ведомства, на 1 января 2024 года на белорусских дорогах можно было встретить:
- 426 автозаправочных станций (АЗС),
- 53 гостиницы,
- 45 автомоек,
- 22 мотеля/кемпинга,
- 501 торговый объект,
- 582 пункта питания,
- 74 станции технического обслуживания.
За этот год было построено и введено в эксплуатацию после реконструкции не более 1% от общего числа объектов придорожного сервиса - всего 4 АЗС, 2 автомобильные газозаправочные станции и несколько пунктов питания и торговли. Ещё шесть АЗС, четыре мойки, одна станция техобслуживания и две гостиницы находятся в процессе строительства и реконструкции.
Именно на ремонте и модернизации уже действующих объектов, по словам Зенкевича, сейчас и сосредоточены инвесторы, а массовое строительство новых объектов не считается нужным, “поскольку уже имеется достаточное их количество”, передало госагентство БЕЛТА.
Так, на действующих АЗС устанавливают дополнительно электрические зарядные станций (29 новых пунктов с начала года), объекты дополнительного сервиса, например, мойки, СТО, души для посетителей, гостиницы, детские уголки, стоянки для караванеров, пункты оформления страховок и пункты выдачи интернет-заказов и тому подобное.
Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич пообещал, что в Беларуси построят ряд бетонных дорог, которым будет, по словам чиновника, характерна “устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность и отсутствие колеи”.
В Минтрансе назвали трассы в Беларуси, которые решили переделать в бетонные. Когда?