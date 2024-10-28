В Минтрансе объяснили, почему в Беларуси массово не строят придорожные кафе и гостиницы

Опубликовано: 28.10.2024 09:35 , Обновлено: 28.10.2024

Начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Леонид Зенкевич рассказал, почему в Беларуси в последние годы перестали массово строить новые объекты придорожного сервиса - кафе, гостиницы и тому подобное.

Согласно официальной статистике ведомства, на 1 января 2024 года на белорусских дорогах можно было встретить:

426 автозаправочных станций (АЗС),

53 гостиницы,

45 автомоек,

22 мотеля/кемпинга,

501 торговый объект,

582 пункта питания,

74 станции технического обслуживания.

За этот год было построено и введено в эксплуатацию после реконструкции не более 1% от общего числа объектов придорожного сервиса - всего 4 АЗС, 2 автомобильные газозаправочные станции и несколько пунктов питания и торговли. Ещё шесть АЗС, четыре мойки, одна станция техобслуживания и две гостиницы находятся в процессе строительства и реконструкции.

Именно на ремонте и модернизации уже действующих объектов, по словам Зенкевича, сейчас и сосредоточены инвесторы, а массовое строительство новых объектов не считается нужным, “поскольку уже имеется достаточное их количество”, передало госагентство БЕЛТА.

Так, на действующих АЗС устанавливают дополнительно электрические зарядные станций (29 новых пунктов с начала года), объекты дополнительного сервиса, например, мойки, СТО, души для посетителей, гостиницы, детские уголки, стоянки для караванеров, пункты оформления страховок и пункты выдачи интернет-заказов и тому подобное.

Ранее Telegraf.news рассказал, что начальник управления развития автомобильных дорог Минтранспорта Леонид Зенкевич пообещал, что в Беларуси построят ряд бетонных дорог, которым будет, по словам чиновника, характерна “устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность и отсутствие колеи”.

В Минтрансе назвали трассы в Беларуси, которые решили переделать в бетонные. Когда?