Белорусские электрики создали интерактивную карту ударов белорусов током. Зачем?

Опубликовано: 07.12.2022 19:33 , Обновлено: 07.12.2022

На сайте Госэнергогазнадзора Беларуси появилась необычная интерактивная карта страны. Там можно посмотреть кого и где било током, почитать, кто выжил, а кто нет.

На карте собрали информацию о несчастных случаях от поражения белорусов электрическим током в период с 2003-го по 2022 годы.

“При нажатии на выбранный район или крупный город можно ознакомиться с краткой информацией о произошедших случаях электротравматизма, а также увидеть фото с мест происшествия”, - рассказали в Минэнерго. Чиновники объяснили, что таким необычным образом решили помочь “профилактике электротравматизма, предупреждению населения об опасности поражения электрическим током”.

[info_b]Ознакомиться с картой можно [link href=“https://gosenergogaznadzor.by/upload/karta/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]