В минском парке пообещали прокат "ватрушек"

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Опубликовано: 24.10.2024 17:04 , Обновлено: 24.10.2024

В Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске пообещали зимой установить горку для катания, павильон проката "ватрушек" и велосипедов, а также новую детскую площадку.

Однако к началу зимы горожанам всего этого ждать не стоит. “Приемка работ по горке для катания в зимнее время, согласно проекту, также как и остальные работы по реконструкции, запланирована на февраль 2025-го”, - сообщил начальник парка Глеб Кузнецов, передало агентство «Минск-Новости».

По его словам, новый детский игровой комплекс установят рядом с “Бригантиной” - площадкой в виде корабля в части парка, которая выходит на улицу Первомайскую. А “ватрушки” (еще называют “бубликами”) - это надувные санки для катания со снежных горок или по воде.

Катание на "ватрушке"

К слову, как написали “Минск-Новости”, 7 октября в этом парке начали подготовку к реконструкции. Среди прочего это замена инженерных сетей и частично освещения. Завершить реконструкцию «Минскзеленстрой» запланировал до начала следующего сезона аттракционов (это примерно конец апреля).

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