"А сидеть на ней можно?" — В Минске обнаружили скамейку-"мозаику", которую нужно собрать. Это как?

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Опубликовано: 16.09.2024 17:06 , Обновлено: 16.09.2024

В одном из столичных парков белорусы заметили необычную скамейку и рассказали о ней на просторах TikTok. Суть такой лавочки в том, чтобы из множества трёхгранников собрать в единое целое картину: осенний, зимний или другой пейзаж. Судя по всему, такое приспособление придумали не столько для физического отдыха, сколько для ментального. Впрочем, в комментариях под видео пользователи писали, что уже видели нечто подобное в Гомеле и Витебске.

По словам автора ролика, скамейка находится в столичном парке Горького, рядом с аттракционом “Лукоморье” и новой детской площадкой. Женщина добавила, что “процесс очень затягивает” и “оторваться практически невозможно”: так хочется дойти до конца и собрать полную картину. При этом кто является автором самой идеи, неизвестно. Некоторые подписчики TikTok предположили, что скорее всего “это один и тот же человек”, который устанавливает лавочки по всей Беларуси и даже России.

“Есть ещё на улице Грибоедова в Центральном районе. Там с васильками! Очень красивая тоже”, — подбросил идею для вечерней прогулки по столице кто-то в комментариях под видео. Другой пользователь, судя по всему житель Витебска, подсказал, что видел такую “на углу улиц Крылова и Суворова”. А вот в Гомеле такую наблюдали, если верить комментариям, в Зимнем саду.

Ранее Telegraf.news писал, что группа компаний «А-100» в честь своего 30-летия запустила творческий проект о Минске. В пешеходном центре открылась выставка работ со старыми и современными снимками столицы, а около 300 тысячам белорусов пообещали дополнительно отправить по почте “ламповые фотокарточки” с изображением города.

Минчанам пообещали бесплатно отправить 300 тысяч открыток. Как получить?