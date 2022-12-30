В Минском метро рассказали о графике работы на Новогодние праздники

Опубликовано: 30.12.2022 12:08 , Обновлено: 30.12.2022

В Минском метрополитене сообщили, что 31 декабря и 1, 2, 7 и 8 января поезда будут ходить по графику воскресных дней.

В саму новогоднюю ноч с 00:00 до 04:00 будут работать все станции метро, кроме «Октябрьской», «Купаловской» и «Немиги» (выход к проспекту Независимости), которые будут работать до 04:15. При этом утром 1 января метро откроется в 05:30.

Ранее Телеграф сообщил, что в милиции Минска сообщили, что могут в новогодние праздники перекрывать улицы в центре столицы. Все это будет делать, если праздничные “гуляния” станут массовыми.

В милиции показали, где в Минске перекроют улицы на Новый год. Схема