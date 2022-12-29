В милиции показали, где в Минске перекроют улицы на Новый год. Схема

Опубликовано: 29.12.2022 17:39 , Обновлено: 29.12.2022

В милиции Минска сообщили, что могут в новогодние праздники перекрывать улицы в центре столицы. Все это будет делать, если праздничные "гуляния" станут массовыми.

Ограничения автомобильного движения могут быть (а могут и нет) “у Дворца спорта, на Октябрьской площади, а также на территории Верхнего города”. Также наверняка будет отменены остановки автобусов возле Дворца спорта по четной стороне проспекта Победителей.

В милиции предупредили, что автомобильное движение может быть на участке Интернациональной улицы от площади Свободы до улицы Янки Купалы.

Также может быть перекрыт проспект Победителей от площади свободы до проспекта Машерова. Улица Энгельса может быть закрыта для машин от проспекта Независимости до улицы Интернациональной.

Выглядеть все это может так: