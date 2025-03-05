В минском метро рассказали, какое наказание грозит тем, кто смотрит видео на телефоне без наушников

Опубликовано: 05.03.2025 12:33 , Обновлено: 05.03.2025

В службе безопасности Минского метрополитена рассказали, какое наказание грозит тем, кто смотрит видео на телефоне без наушников на платформе или же в вагоне поезда. Такое же наказание возможно и для тех, кто играет на музыкальных инструментах в метро.

Как [link href=“https://aif.by/dontknows/pochemu_v_metro_smotret_video_so_smartfona_mozhno_tolko_v_naushnikah” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] пояснения службы безопасности перевозчика газета “Аргументы и факты в Беларуси”, согласно п. 76 [link href=“https://metropoliten.by/upload/iblock/e8a/imn95cygeweds9r14tb8glhz1irwgici.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] Правил [/link] перевозок пассажиров метрополитеном, пассажир не имеет права прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать средства звукоусиления, играть на музыкальных инструментах.

Нарушение этих правил может привести к отказу в перевозке. Кстати, еще, согласно этим же правилам, пассажир не имеет права пользоваться без надобности связью “пассажир - машинист” в вагоне, “пассажир - лифтер” и “пассажир - дежурный по станции” в вестибюлях и на платформах станций метрополитена.

Ранее Telegraf.news писал, что утром 4 марта 2025 года на станции метро «Могилевская» Автозаводской линии Минского метрополитена произошел «инцидент с участием пассажира». Из-за этого временно остановили движение поездов.

Утром в Минске останавливалась красная ветка метро. Что известно?