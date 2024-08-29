В Минском метро предупредили, что вместе с милицией будут забирать велосипеды. За что?

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Опубликовано: 29.08.2024 16:08 , Обновлено: 29.08.2024

В официальном Telegram-канале Минского метрополитена обратились к жителям столицы, которые любят ездить на велосипедах. По словам руководства, в последнее время участились случаи, когда белорусы совершали "неправомерные действия". Речь идёт о "парковке" этого вида транспорта к поручням у выхода со станций. В организации предупредили: если повторные нарушения не прекратятся, милиционеры будут забирать велосипеды.

Так, по словам представителей Минского метрополитена, в последнее время к ним поступило сразу несколько заявлений от пассажиров. Минчане жаловались, что из-за припаркованных велосипедов им сложно перемещаться по лестницам, которые ведут на станцию или в город. Особенно тяжело приходится пенсионерам и беременным женщинам, для которых такие препятствия представляют “особые неудобства и риск получения травмы”.

Фото: Минский метрополитен

Кроме того, владельцы прикованных к поручням велосипедов “грубо нарушают правила пожарной безопасности”, сообщили в столичной подземке. Там добавили, что в случае нештатной ситуации двухколёсный транспорт может помешать эвакуации людей и создать препятствия для спасателей МЧС.

“Минский метрополитен обращается к гражданам с просьбой не оставлять свои велосипеды, самокаты и другие средства мобильности в пешеходных переходах и рядом с ними. Уже были случаи, когда сотрудники правоохранительных органов изымали такие средства передвижения с соблюдением необходимых правовых процедур”, — предупредили в пресс-службе Минского метрополитена.

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