В минском доме предложили внедрить бесключевой доступ в подъезд. Как работает и сколько стоит?

Опубликовано: 04.03.2025 15:14 , Обновлено: 04.03.2025

В одном из минских домов по улице Могилевской предложили ввести бесключевой доступ в подъезд. Журналист Telegraf.news посмотрел, как это должно работать и во сколько обойдется жильцам.

Как [link href=“https://minsknews.by/novyj-skver-i-pokazatelnyj-dvor-blagoustroyat-v-oktyabrskom-v-2025-g-gde-imenno/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] объяснения директора ЖКХ Октябрьского района Сергея Алехны агентство “Минск-Новости”, нужно будет установить на телефон специальное приложение, чтобы попасть в дом. Оно должно открыть дверь подъезда и даже вызвать лифт, который доставит человека на нужный этаж.

По результатам опроса жильцов дома, часть из них будет заходить в подъезд привычным методом с помощью ключа, а другие решили воспользоваться нововведением. “Минск-Новости” написало, что стоить услуга будет от 2,5 до 5 рублей в месяц. Вероятно, стоимость намерены включать в оплату ЖКУ.

Планируют ли внедрять бесключевой доступ в подъезды других домов Октябрьского района, пока неизвестно.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун предложил следить через камеры за нарушениями с мусором во дворах и привлекать к административной ответственности за это жителей столицы. Мы узнали, за что можно получить штраф до 1260 рублей.

Штраф — до 1260 рублей. В Минском горисполкоме предложили следить с помощью камер во дворах за этими нарушениями