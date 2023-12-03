В Минской области ввели план "Погода". Что нельзя делать водителям?

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Опубликовано: 03.12.2023 11:30 , Обновлено: 03.12.2023

Госавтоинспекция 3 декабря ввела план "Погода" на территории Минской области. Об этом сообщили в УВД и дали рекомендации для водителей.

Согласно сообщению, на дороги вывели снегоуборочную технику, а проезжую часть начали обрабатывать песко-соляной смесью.

В ГАИ “настоятельно порекомендовали” водителям “не опережать, а тем более не обгонять снегоуборочную технику”.

Кроме того, дали еще несколько советов:

выбирать безопасную скорость;

проявлять осторожность и повышенное внимание;

не допускать резких маневров и торможений;

быть внимательными при движении на мостах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, на закруглениях, спусках и подъемах дорог;

пристегиваться ремнями безопасности.

Также там традиционно порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и передвигаться на общественном.

Дикие животные

В то же время в ГАИ Витебской области предупредили, что сейчас диких животных привлекают дороги, обработанные песчано-соляными смесями.

Поэтому там призвали быть осторожными при движении вне населенных пунктов.

“Если на пути движения вашего автомобиля или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться”, — посоветовали там.

Прогноз погоды на 3 декабря

Напомним, согласно прогнозу Белгидромета, 3 декабря будет снег и мокрый снег, а местами по северо-востоку сильный снег.

“В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые метель и гололед. Местами на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый”, — рассказали синоптики.

Температура воздуха максимальная днем 0..-6°С.

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