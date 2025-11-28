В минском метро нашли слепую зону для машиниста – "Могло негативно повлиять на пассажиров"

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Опубликовано: 28.11.2025 08:35 , Обновлено: 28.11.2025

В столичном метрополитене отчитались об устранении "слепой зоны" для машиниста. Как оказалось, в неё попадал целый вагон состава на одной из самых загруженных станций подземки.

Речь о станции «Октябрьская», узловой станции на Московской линии. По статистике, там один из самых плотных пассажиропотоков и, как оказалось, именно там у машиниста образовывалась так называемая “слепая зона” - участок, который не попадает в поле зрения машиниста с его рабочего места.

“Пассажиры, спускающиеся на платформу на эскалаторе, а также по пешеходному переходу со станции «Купаловская», создают на ее платформе значительный людской поток. Данный факт не позволял машинистам электропоездов, движущихся по первому пути в направлении станции «Уручье», видеть хвостовой вагон электропоезда и складывающуюся там обстановку, что могло негативно повлиять на посадку и высадку пассажиров”, - признали в столичной подземке.

Теперь этот недочёт, который потенциально мог представлять угрозу для пассажиров, устранили. На станции установили дополнительную камеру, которая фиксирует обстановку в “хвосте” поезда, а изображение выводится на большой экран, расположенный у светового табло, что позволяет машинистам полностью контролировать обстановку по всей длине состава.









Ранее Telegraf.news рассказал, когда по рельсам столичной подземки пустят новые составы “Минск-2024”, разработанные российским заводом “Метровагонмаш”. Первая партия вагонов уже прибыла в Минск в конце минувшей недели.

Стало известно, когда в метро Минска пустят новые российские вагоны