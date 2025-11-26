Стало известно, когда в метро Минска пустят новые российские вагоны

Опубликовано: 26.11.2025 15:41 , Обновлено: 26.11.2025

В Минском метрополитене назвали сроки, когда поставят на рельсы новые составы "Минск-2024", разработанные для столичной подземки российским заводом "Метровагонмаш". Первая партия вагонов уже прибыла в Минск в конце минувшей недели.

Всего столичная подземка закупила в России 20 новых вагонов. Пока в Минск довезли только два из четырёх пятивагонных поездов, остальные пообещали поставить в декабре 2025 года . Тогда поезда и запустят на Автозаводскую линию, где они заменят старые номерные поезда с истекающим сроком эксплуатации, передало госагентство БЕЛТА.

Впрочем, для самих минчан составы “Метровагонмаша” уже не в новинку - первая партия российских поездов была опробована в столичной подземке ещё в 2024 году.

Параметры новых закупленных вагонов аналогичны. От старых номерных составов их отличают сквозные межвагонные переходы, несколько иное расположение эргономичных сидений, обитых мягкой износостойкой тканью, поручни с “тёплым” покрытием и наличие более технологичной “начинки”:

современная система адаптивного освещения,

система контроля микроклимата с обеззараживанием воздуха,

видеонаблюдение,

система обнаружения и тушения пожара,

информационные экраны для пассажиров,

USB-розетки для зарядки гаджетов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе этого года власти Минска официально подтвердили отказ от строительства станции метро «Профсоюзная», которая должна была появиться на Зеленолужской линии.

Власти Минска назвали причины отказа от строительства станции метро «Профсоюзная»