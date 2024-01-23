В минской больнице мужчина не смог за месяц вспомнить, кто он и откуда. Может, вы его знаете?

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Опубликовано: 23.01.2024 09:28 , Обновлено: 23.01.2024

В конце декабря года в одну из больниц Минска привезли мужчину с потерей памяти. Он не помнит ничего о себе и, соответственно, не может ничего рассказать о своей жизни, о родных и близких. Волонтеры решили помочь.

В больницу мужчина попал 27 декабря. Он среднего роста, худощавый, волос русый с проседью. Возраст, судя по фото, около 50-ти или больше. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» на своей странице в соцсети опубликовали фото и призыв помочь в розыске родных, близких, знакомых или соседей мужчины.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, попросили сообщить по телефонам: 7733 (для всех операторов сотовой связи) либо +375-29-270-77-33.

Ранее Телеграф писал, что все когда-то что-то забывают в повседневной суете. Однако иногда невинная забывчивость может постепенно и незаметно перерасти в серьезные проблемы с памятью, требующие медицинской помощи. На какие признаки следует обратить внимание в себе или близком вам человеке? Как проявляется потеря памяти? И когда обращаться к врачу?

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