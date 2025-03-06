В «Минскметропроекте» рассказали, какой участок 4-ой линии минского метро решили строить первым

Опубликовано: 06.03.2025 20:21 , Обновлено: 06.03.2025

Стало известно, какой участок четвёртой линии минского метро планируется построить в первую очередь. Об этом рассказал директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько.

По его словам, организация уже «рассматривает проект» и «разрабатывает предложение», передало госагентство “Минск-Новости”.

«Пока эта линия насчитывает 17 станций, готовим обоснование по каждой. Возможно, их количество будет корректироваться в большую или меньшую сторону», — рассказал Рудько.

Он пояснил, что сейчас ведётся работа по расчёту пассажиропотока, поскольку город растёт и меняется, продолжается застройка жилого района «Северный Берег».

«Прежде всего четвёртая ветка будет ориентирована в сторону „Северного Берега“. Рассматриваем „кусок“ от „Пушкинской“ до „Парка Дружбы народов“ — это часть линии, которая должна строиться в первую очередь», — сообщил Рудько.

Глава «Минскметропроекта» отметил, что новые пересадочные станции будут строить на глубине примерно 20-25 метров, остальные — на глубине 12-16 метров. Линия будет двухпутной, причём оба тоннеля собрались пройти тем же щитом, что и раньше. Каждая станция, по его словам, будет иметь свой дизайн и цветовое решение, но упор сделают на практичность и минимализм, без излишеств.

По словам директора «Минскметропроекта», новая линия должна связать железнодорожные остановки, на которые приезжают люди из городов-спутников, с подземкой. Например, сейчас без такой связи остаются о. п. Столичный и станция Минск-Южный.

К строительству четвёртой линии минского метро планируется приступить «в 2030 году или немного раньше», как заявил Рудько.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что, согласно генеральному плану, Московскую линию метрополитена планировалось продлить на северо-востоке до станции «Смоленская», а на юго-западе — до «Щомыслицы». Автозаводскую линию хотели продлить от «Каменной Горки» до «Красного Бора», а на юго-востоке — до «Шабанов».

Что слышно об этих планах?

Продлят ли в Минске синюю и красную ветки метро? В Минскметропроекте назвали условие