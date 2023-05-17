В минских дворах появились платные велопарковки. Сколько стоят?

Опубликовано: 17.05.2023 10:45 , Обновлено: 17.05.2023

В минских дворах стали появляться платные крытые велопарковки. О ценах и условиях, на которых можно хранить велосипед на таких стоянках, рассказали в гособъединении «Гаражи, автостоянки и парковки», которое занимается их строительством.

Первую платную велопарковку, построенную во дворе жилого дома, можно увидеть в Минске по улице Каменногорской, 62. Она закрыта от посторонних, а снаружи и внутри ведётся видеонаблюдение. Кроме того, гособъединение, построившее парковку, пообещало пользователям страховку от непредвиденных ситуаций, передает агентство “Минск-Новости”.

Стоимость одного вело-места составляет 12 рублей в месяц . Чтобы оформить договор, нужно обратиться по одному из адресов:

головной офис на ул. Гурского, 38,

ЖЭС № 129 на ул. Лидской, 22

После заключения договора пользователь сможет установить на свой мобильный специальное приложение, через которое в последствии можно будет продлевать услугу хранения транспорта на велопарковке, не обращаясь вновь в офис.

Гендиректор «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов пообещал организовать подобные платные велопарковки и в других районах Минска - “если горожане проявят интерес”.

До сих пор гособъединение возводило похожие велопарковки только на территории охраняемых автостоянок. По словам Зырянова, сейчас в городе действует 54 велопарковки в общей сложности на 1643 мест. Из них занято лишь 1 082 места. По мнению руководства организации, расположение велопарковок в непосредственной близости от дома может повысить их популярность среди минчан.

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