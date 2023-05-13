Сколько базовых штрафа? В милиции рассказали, почему белорусам нельзя ставить велосипеды в подъездах

Опубликовано: 13.05.2023 11:18 , Обновлено: 16.05.2023

Участковый инспектор Солигорского РОВД Артур Данилюк назвал три причины, почему нельзя оставлять велосипеды и самокаты в подъездах многоквартирных домов. Можно не только остаться без "железного коня", но и схлопотать штраф.

С началом тёплого сезона многие белорусы, проживающие в многоэтажках, “переселили” свои велосипеды и самокаты в подъезды. Затаскивать их каждый вечер на десятый этаж, чтобы утром спускать обратно, многим надоедает и они оставляют “средства персональной мобильности” в подъезде. Оказывается, это может быть незаконным.

Участковый Данилюк назвал порталу “Электронный Солигорск” три основных причины, почему не стоит так делать:

Кражи Конфликты с соседями Штрафы

По словам участкового, оставленный без присмотра велосипед - лёгкая добыча для злоумышленников и даже замки и железные тросы не всегда спасают от краж. Кроме того, в подъезде велосипед могут повредить хулиганы - такие случаи тоже регулярно фиксируют в МВД, как и жалобы от соседей на то, что “припаркованные” в подъезде велосипеды мешают проходу.

Однако, главный довод в пользу того, чтобы не оставлять велосипед в подъезде - это административная ответственность, которая предусмотрена за “нарушение правил пользования жилыми помещениями”.

Если велосипед загромождает тамбур или лестничную площадку, выходы из подъезда или двери на путях эвакуации, МЧС может выписать владельцу велосипеда предупреждение и привлечь к ответственности по пункту 4 статьи 22.12 КоАП РБ. Для рядовых граждан предусмотрено наказание в виде штрафа - до 20 базовых величин (740 рублей на сегодня).