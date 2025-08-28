В Минске запустили новый скоростной автобус по МКАД без остановок

Опубликовано: 28.08.2025 15:38 , Обновлено: 28.08.2025

В Минске с 1 сентября должен работать новый автобусный маршрут № 175С «Зелёный Луг-6 — Иосифа Лангбарда». Его особенность — значительная часть пути проходит по МКАД без остановок.

Как сообщили в «Столичном транспорте и связи», новый маршрут организован по будним дням для подвоза учащихся школ Советского района, но воспользоваться им, естественно, смогут все желающие.

Автобус следует с улицы Мирошниченко через Карбышева, Гамарника, Логойский тракт, а затем выезжает на кольцевую автодорогу. По МКАД он без остановок доезжает до развязки с Долгиновским трактом в Новинках, после чего направляется к конечной на улице Иосифа Лангбарда.

Фото: gusts.minsk.by

Улица Иосифа Лангбарда — одна из новых улиц в активно строящемся жилом комплексе «Северный Берег» на севере Минска. Ранее единственным общественным транспортом, который заезжал вглубь этого нового микрорайона, был автобус № 26д. Запуск нового скоростного маршрута может улучшить транспортную доступность этой части города.

Что ещё изменится с началом осени

Запуск нового автобуса — часть перехода на осенне-зимнее расписание. С конца августа и с 1 сентября минчан ждёт целый ряд изменений.

Так, с 1 сентября по будним дням начнёт работать автобус № 123 «Степянка — Военная академия». Он свяжет жилой район Степянка с Военной академией и рынком «Уручье-3», проезжая через улицы Франциска Скорины и Стариновскую.

С 1 сентября автобус № 11 в Сухарево продлевается до улицы Академика Карского, 44.

Также восстанавливается работа целого ряда маршрутов, в том числе «студенческого» № 47С («Вокзал» — «Филиал БГУ») и экспресса № 183Э («Будённого — Дом отдыха „На росстанях“»). Кроме того, по будним дням на линию возвращаются автобусы № 15д, 63д, 80д, 92С, 117, 126, 128 и другие.

Также «СТиС» внёс изменения в расписания и отменил отдельные рейсы на десятках других маршрутов (в том числе № 9д, 38, 72, 96, 110а, 161а и др.).

К слову, платёжный сервис «Оплати» сначала объявил о введении комиссии за покупку билетов. Однако после замечания МАРТ, что это может противоречить антимонопольному законодательству, компания отказалась от этой идеи.

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