Сервис «Оплати» передумал вводить подписку для покупки талончиков после «предостережения» МАРТ Беларуси

Опубликовано: 28.08.2025 12:44 , Обновлено: 28.08.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предостережение компании «Лайт Вёл Организейшн», владельцу платёжного сервиса «Оплати». Об этом ведомство сообщило на своём официальном сайте. Причиной стали планы компании взимать с пользователей ежемесячную плату за возможность покупать билеты на общественный транспорт.

В МАРТ пояснили, что поводом для реакции стали в том числе поступившие жалобы белорусов.

По мнению регулятора, такие планы создали риски нарушения Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции».

Что такое предостережение ? Это превентивный инструмент антимонопольного органа. Его выдают, когда ведомству становится известно о действиях, которые компания только планирует совершить. Основная цель, как рассказали в МАРТ, — предупредить о том, что эти действия могут нарушить закон, и дать возможность их отменить, не доводя до реального нарушения.

Напомним, на днях сервис анонсировал, что с 22 сентября 2025 года покупка билетов станет возможной только после подключения платной услуги «Транспорт» стоимостью 1 рубль в месяц .

Тогда же сервис подсказал, как продолжить покупать талончики бесплатно. Плата за следующий месяц не взималась бы, если в течение текущего месяца пользователь купил 25 и более разовых билетов или приобрёл проездной на сумму от 15 рублей.

Белорусский сервис «Оплати» ввёл плату за возможность покупки талончиков

Реакция «Оплати»

Позже компания «Лайт Вел Организейшн» опубликовала официальное заявление, в котором сообщила об отмене своего решения. Возможность оплачивать проезд в транспорте останется бесплатной, говорится в релизе.

В компании подтвердили, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли «проконсультировало и направило предостережение». При этом в ООО «ЛВО» заявили, что их действия «не нарушали и не нарушают законодательство Республики Беларусь».

Тем не менее компания приняла решение отменить введение обязательной платы. Это сделано, как говорится в сообщении, «учитывая предложение регулятора и акцент на ряде моментов, озвученных при личной встрече руководителей», а также «до прояснения ряда параметров». В «Оплати» добавили, что сервис в Беларуси продолжит работу без изменений.