В Минске запустили новую FM-радиостанцию со строгим ограничением по жанрам

Опубликовано: 25.04.2025 13:55 , Обновлено: 25.04.2025

На частоте 96.2 FM в Минске начала вещание новая радиостанция — «Радио Победа». За проектом стоит издательский дом «Беларусь сегодня». Новая она, впрочем, только для FM-диапазона. Само радио заработало в онлайне ещё в 2023 году, а выход в FM-эфир приурочили к 80-летию Победы.

Что слушать на «Радио Победа»? Как следует из сообщения Министерства информации, эфир полностью посвящён теме Великой Отечественной войны и включает:

Песни военных лет и «известные мелодии» той эпохи.

и «известные мелодии» той эпохи. Фронтовые сводки , озвученные голосом легендарного диктора Юрия Левитана.

, озвученные голосом легендарного диктора Юрия Левитана. Истории людей военного времени.

Список исполнителей, чьи песни звучат в эфире, также показателен. Это Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Иосиф Кобзон, ВИА «Песняры» и другие знаковые имена, связанные с советской патриотической песней.

Цель выхода на радиочастоты, по официальной версии, — увековечение 80-летия Победы как «главного символа независимости» и победы советского народа над фашизмом.

Помимо минской частоты 96.2 FM, радио продолжает вещать онлайн на своём сайте. Кроме того, оно доступно и в «первом национальном радиоплеере».

Кстати, недавно журналисты Telegraf.news сообщили, что в Мининформе предложили предустанавливать этот радиоплеер в автомобили белорусов.

Мининформ предложил внедрять в автомобили белорусов государственный радиоплеер. Что это такое?