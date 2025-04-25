В Минске запустили новую FM-радиостанцию со строгим ограничением по жанрам
На частоте 96.2 FM в Минске начала вещание новая радиостанция — «Радио Победа». За проектом стоит издательский дом «Беларусь сегодня». Новая она, впрочем, только для FM-диапазона. Само радио заработало в онлайне ещё в 2023 году, а выход в FM-эфир приурочили к 80-летию Победы.
Что слушать на «Радио Победа»? Как следует из сообщения Министерства информации, эфир полностью посвящён теме Великой Отечественной войны и включает:
- Песни военных лет и «известные мелодии» той эпохи.
- Фронтовые сводки , озвученные голосом легендарного диктора Юрия Левитана.
- Истории людей военного времени.
Список исполнителей, чьи песни звучат в эфире, также показателен. Это Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Иосиф Кобзон, ВИА «Песняры» и другие знаковые имена, связанные с советской патриотической песней.
Цель выхода на радиочастоты, по официальной версии, — увековечение 80-летия Победы как «главного символа независимости» и победы советского народа над фашизмом.
Помимо минской частоты 96.2 FM, радио продолжает вещать онлайн на своём сайте. Кроме того, оно доступно и в «первом национальном радиоплеере».
Кстати, недавно журналисты Telegraf.news сообщили, что в Мининформе предложили предустанавливать этот радиоплеер в автомобили белорусов.
Мининформ предложил внедрять в автомобили белорусов государственный радиоплеер. Что это такое?