Мининформ предложил внедрять в автомобили белорусов государственный радиоплеер. Что это такое?

Опубликовано: 10.04.2025 13:52 , Обновлено: 10.04.2025

Министерство информации поделилось новой идеей по продвижению белорусского контента. Чиновники начали обсуждать вопрос обязательной предустановки «национального онлайн-радиоплеера» в мультимедийные системы автомобилей. Об этой инициативе на заседании коллегии ведомства рассказала начальник управления электронных СМИ Александра Гончарова.

Как пояснила сама Гончарова, речь идёт о созданном ещё в 2023 году приложении и онлайн-сервисе RadioPlayer Belarus, в котором собраны «все основные белорусские радиостанции». Тогда, два года назад, его запустили, в том числе, для того, чтобы «отсечь радиопиратство» — распространение контента белорусских радиостанций через зарубежные платформы.

Плеер представляли как «удобную платформу» для доступа к большинству каналов белорусского радио. Теперь же, по словам начальницы управления, «главная задача — продвижение этого плеера», чтобы о нём знали «не только в индустрии», но и «каждый житель Беларуси».

По информации Гончаровой, идея предустановки этого плеера в автомобильные медиасистемы обсуждалась в марте на заседании «общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства».

«Сегодня этот вопрос активно прорабатывается», — заверила чиновница, не уточнив, кто именно его «прорабатывает», с кем и каковы механизмы возможной реализации.

Будет ли это обязательным для всех ввозимых или производимых авто? Коснётся ли это только новых машин? Предполагает ли это наличие постоянного интернет-соединения в автомобиле? И как отнесутся к такой «опции» автопроизводители и сами автовладельцы? Ответов на эти практические вопросы в Мининформе пока не дали.

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