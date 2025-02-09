В Минске заметили «гейзер» у входа в метро. В Минскэнерго объяснили, откуда «выброс горячей воды»

🎥 Видео

Опубликовано: 09.02.2025 10:06 , Обновлено: 09.02.2025

В Минске, в районе станции метро «Спортивная» на улице Притыцкого, 8 февраля произошёл прорыв трубопровода квартальных тепловых сетей, в результате чего на поверхность вырвался столб горячей воды, напоминающий гейзер. Видео с места происшествия распространялись в TikTok, где шутливо прокомментировали: «Минчане теперь могут насладиться Исландией прямо в городе».

РУП «Минскэнерго» отреагировало на ситуацию, сообщив, что авария произошла в 15:30. Две бригады аварийно-восстановительной службы филиала «Минские тепловые сети» задействовали в устранении повреждения.

Из-за прорыва всё ещё возможны перебои с теплоснабжением у жителей близлежащих домов и церкви преподобной Ефросинии Полоцкой.

«Минскэнерго» принесло извинения за временные неудобства. На момент публикации организация ещё не сообщила о полном решении проблемы. Однако там заверили, что прилагают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что новая противогололедная смесь, которой в декабре прошлого года начали посыпать улицы Минска, оказалась нерентабельной.

Дорожники признали нерентабельной экспериментальную противогололедную смесь, которой посыпали улицы Минска