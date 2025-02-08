Дорожники признали нерентабельной экспериментальную противогололедную смесь, которой посыпали улицы Минска

Опубликовано: 08.02.2025 13:52 , Обновлено: 08.02.2025

Новая противогололедная смесь, которой в декабре прошлого года начали посыпать улицы Минска, оказалась нерентабельной. В этом 7 февраля в эфире "Радио-Минск" признался генеральный директор унитарного предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома" Максим Белоус.

Само вещество представляло собой смесь галита марки А с особым антислеживателем. Белоус сообщил, что от экспериментальной смеси, разработанной совместно с учёными из Национальной академии наук Беларуси, решили отказаться, поскольку классический реагент показал себя в работе лучше.

[info_b]Концентрат минеральный галит марки А используется для обработки дорог и тротуаров в холодное время года, чтобы предотвратить образование гололеда и обледенения. В состав галита входит натрий хлорид, который понижает температуру замерзания воды и улучшает сцепление с дорожным покрытием.[/info_b]

По словам гендиректора Горремавтодора, экспериментальной смесью в декабре прошлого года обработали два участка в Минске - на участке проспекта Независимости и в районе улиц Ульяновской и Свердлова. После этого специалисты оценили в динамике, на сколько новое вещество снизило негативное воздействие на металлы и растения.

“К сожалению, результаты оказались в пределах статистической погрешности — снижение агрессивного воздействия на 1,5–2%”, — поделился итогом эксперимента Белоус.

При этом стоимость смеси, по сравнению с хорошо зарекомендовавшим себя галитом марки А, значительно выше, поэтому её применение признали “попросту нерентабельным”.

“Целесообразность замены была бы только при условии снижения негативного воздействия хотя бы на 15–20%”, - пояснил специалист.

Он также заверил, что “лишнюю соль”, на которую нередко жалуются зимой и автомобилисты, и пешеходы, работники ЖКХ и дорожных служб не рассыпают. По словам Белоуса, они руководствуются утверждёнными нормами, которые зависят от таких погодных условий, как толщина снежного покрова и температура воздуха. Гендиректор Горремавтодора пояснил, что количество рассыпаемого на дорогах реагента увеличивается с понижением на каждые пять градусов.

“При этом если существует вероятность образования наледи, то лучше и безопаснее это предупредить, нежели сэкономить”, - высказал своем мнение Белоус.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года белорусские автомобилисты пожаловались на “страшную химию”, которой, по их словам, сотрудники дорожных служб начали обрабатывать трассы с наступлением “минусовой” температуры. Так,в одном из роликов в TikTok жительница Бобруйске продемонстрировала “страшное”, по её словам, состояние своей машины после одной поездки.

«Хана нашим машинам» – Автомобилистка пожаловалась на «химию», которой посыпали белорусские дороги