"Свои олени сказочные" - В Минске коммунальники необычно украсили парк. Как оценили подписчики?
Минчанин поделился в соцсетях видео того, как необычно украсили парк к Новому году в одном из районов города. Коммунальные службы тщательно расчистили дорожку, идущую через парк, установили по обочинам аллеи светящиеся фигуры животных - зайцев, сов, оленей - и даже украсили световыми гирляндами ёлки. Однако, далеко не все комментаторы разделили восторг автора видео.
“Прям как в сказке. Это в Беларуси у нас, вот такая красота. Вот так у нас лес украшают - свои олени сказочные!” - прокомментировал свою прогулку автор видео, демонстрируя новогоднее убранство одного из лесопарков Минска.
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В комментариях уточнили, что на кадрах - лесопарк у жилого комплекса “Зеленая гавань”, расположенный на востоке столицы. Это место, судя по реакции в соцсетях, точно попадёт в список излюбленных фотолокаций минчан этой зимой.
Многие искренне восхитились такому походу коммунальных служб к украшению парка, который, действительно, превратили в “кусочек зимней сказки”. “С душой сделано на радость людям”, “так душевно, по-домашнему”, “красота” - подобных комментариев под видео набралось не мало. Однако, были и те, кого даже такие сказочные кадры не заставили признать старания городских коммунальных служб и похвалить их за работу.
“Лучше бы дворы и тротуары почистили!” - съязвил один из пользователей.
Другой “припомнил” минским коммунальникам парк 60-летия Октября, который те, по его словам “изуродовали”, засыпав дорожки песком с солью, после чего “только отчаянные бабки грязь месят палками, изображая скандинавскую ходьбу”.
А другая пользовательница из Витебска посетовала на то, что в их городе такой красоты не наблюдается - “только елка на Победе без огоньков и рядом с ней груда кирпичей”.
“Не нужно обобщать! В Витебске ни одной елки и ничего не украшено! Это в Беларуси”, - добавила она.
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