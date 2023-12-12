"Свои олени сказочные" - В Минске коммунальники необычно украсили парк. Как оценили подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.12.2023 11:29 , Обновлено: 12.12.2023

Минчанин поделился в соцсетях видео того, как необычно украсили парк к Новому году в одном из районов города. Коммунальные службы тщательно расчистили дорожку, идущую через парк, установили по обочинам аллеи светящиеся фигуры животных - зайцев, сов, оленей - и даже украсили световыми гирляндами ёлки. Однако, далеко не все комментаторы разделили восторг автора видео.

“Прям как в сказке. Это в Беларуси у нас, вот такая красота. Вот так у нас лес украшают - свои олени сказочные!” - прокомментировал свою прогулку автор видео, демонстрируя новогоднее убранство одного из лесопарков Минска.

В комментариях уточнили, что на кадрах - лесопарк у жилого комплекса “Зеленая гавань”, расположенный на востоке столицы. Это место, судя по реакции в соцсетях, точно попадёт в список излюбленных фотолокаций минчан этой зимой.

Многие искренне восхитились такому походу коммунальных служб к украшению парка, который, действительно, превратили в “кусочек зимней сказки”. “С душой сделано на радость людям”, “так душевно, по-домашнему”, “красота” - подобных комментариев под видео набралось не мало. Однако, были и те, кого даже такие сказочные кадры не заставили признать старания городских коммунальных служб и похвалить их за работу.

“Лучше бы дворы и тротуары почистили!” - съязвил один из пользователей.

Другой “припомнил” минским коммунальникам парк 60-летия Октября, который те, по его словам “изуродовали”, засыпав дорожки песком с солью, после чего “только отчаянные бабки грязь месят палками, изображая скандинавскую ходьбу”.

А другая пользовательница из Витебска посетовала на то, что в их городе такой красоты не наблюдается - “только елка на Победе без огоньков и рядом с ней груда кирпичей”.

“Не нужно обобщать! В Витебске ни одной елки и ничего не украшено! Это в Беларуси”, - добавила она.

Ранее Телеграф рассказывал, как семья в деревне Бывальки Лоевского района Гомельской области украсила свой двор к Новому году так, что теперь он может с лёгкостью побороться за звание локальной резиденции Деда Мороза. Их ролик, выложенный в TikTok, за несколько часов набрал почти 30 тыс. просмотров и сотни восхищённых комментариев.

«Кто в этом доме живёт? Волшебники?» — Белорусы украсили свой дом к Новому году и покорили соцсети