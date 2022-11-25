В Минске стали продавать хлеб из сала и картошки по 9,2 рублей за кг

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Опубликовано: 25.11.2022 10:38 , Обновлено: 07.09.2023

На Минском хлебозаводе №3 начали выпускать хлеб «Охотничий» с салом. В его составе также обнаружилась картошка.

Как написано на сайте Минскхлебпрома, хлеб с салом содержит:

муку ржаную хлебопекарную сеяную;

воду питьевую;

продукт из шпика соленый охлажденный ;

; муку пшеничную первого сорта;

сахар;

солод ржаной сухой;

смесь сухую хлебопекарную «Солодовая-6»;

патоку крахмальную;

пюре картофельное сухое;

соль йодированную;

кориандр;

дрожжи хлебопекарные прессованные.

Годен такой продукт 4 суток.

Фото: Koko.by

В разрезе хлеба видно, что сало нарезано крупными кусками и распределено по всему хлебу, пишет Koko.by.

Стоит «Охотничий» хлеб 3,69 белорусских рублей за 400 грам. То есть, 9,2 рублей за килограмм.

Кстати, по информации блога, хлебзавод повторил рецепт готовой закуски из хлеба с салом. Похожий продукт выпускали около десяти лет назад в РУП «Гомельхлебпром».

[info_b]Подробнее про хлеб читайте по ссылке.[/info_b]

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