В Mak.by сделали туалеты только для покупателей. А так можно?

Опубликовано: 15.08.2023 14:50 , Обновлено: 15.08.2023

В одном из ресторанов быстрого питания Mak.by (бывший «МакДональдс») в Минске сделали вход в туалеты по коду из чека. То есть, теперь посетить уборную смогут только покупатели.

Объявление на двери туалетов в центральном ресторане Mak.by на проспекте Независимости заметил Realt.by. На табличках написано:

«Уважаемые гости! Пароль от кодового замка находится на вашем чеке. Если чек не сохранился, обратитесь к любому сотруднику ресторана за помощью».

Фото: Realt.by

Из этого следует, что если посетитель ничего не купил, он не сможет попасть в уборную.

Есть ли такое нововведение в других ресторанах Mak.by, пока неизвестно.

Отметим, что согласно законодательству Беларуси, кафе и рестораны должны пускать в туалет всех посетителей.

Например, как ранее писало госагенство «Минск-Новости», Декрет президента от 2017 года «обязывает все субъекты хозяйствования пускать в туалет посетителей». А постановление Министерства здравоохранения Беларуси от 1 ноября 2011 гoда «предусматривает, что уборными какого-либо заведения могут воспользоваться все желающие — не только посетители или клиенты».

В бывшем «Макдональдсе» спустя 4 дня переименовали «Шляхецкi» и «Панскi» бургеры