В Минске решили сделать платными ещё 16 парковок

Опубликовано: 29.03.2026 18:50 , Обновлено: 29.03.2026

Уже во втором квартале 2026 года в Минске должно появиться 16 новых платных автостоянок общей вместимостью 1132 машино-места. По словам заместителя директора ГУ «Парковки столицы» Александра Ошевнева (в интервью Times.by), изменения затронут в основном так называемую «желтую зону» (ранее весь Минск разбили на зоны в зависимости от стоимости парковки).

“Желтая зона” растет. А “красная”?

Согласно опубликованным планам, 15 из 16 новых объектов будут открытого типа, т.е. платными сделают места, которые до этого такими нк были. И только одна новая стоянка по адресу ул. Маяковского, 31, на 45 машиномест, как уточнил Ошевнев, будет отгорожена шлагбаумами.

Большинство площадок ( 12 ) будут относиться к секторам 720 и 721, так называемой «желтой зоне», где тариф составляет 2 рубля в час. Остальные четыре будут в «зеленой зоне» (зоны 730 и 731).

Четыре платные автостоянки появятся в Центральном районе столицы, три — в Партизанском, одна — в Октябрьском, а еще шесть будут равномерно распределены по остальным районам города. Тем временем «красная зона» (самая дорогая) расширяться не будет.

Кстати, согласно новым правилам, если постоять на платной парковке до 15 минут и не платить, то штрафа не будет.

Ранее стало известно, что государственное учреждение «Парковки столицы», которое заведует практически всеми платными парковками в столице Беларуси, начало тестирование мобильного приложения. До этого момента в Минске расплатиться за парковку можно было с помощью USSD или смс.

По его словам, запустить приложение хотят уже в ближайшее время, но точных сроков чиновник не назвал.

Минские парковки всё-таки сделали мобильное приложение