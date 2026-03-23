Минские парковки всё-таки сделали мобильное приложение

Опубликовано: 23.03.2026 18:39 , Обновлено: 23.03.2026

Государственное учреждение «Парковки столицы», которое заведует практически всеми платными парковками в столице Беларуси, начало тестирование мобильного приложения. До этого момента в Минске расплатиться за парковку можно было с помощью USSD или смс.

«В настоящее время каких-либо нареканий от группы пользователей к нам не поступало», — рассказал директор государственного учреждения «Парковки столицы» Михаил Филиппов, передает госагентство “Минск-Новости”.

По его словам, запустить приложение хотят уже в ближайшее время, но точных сроков чиновник не назвал.

«Для пользователей оно станет хорошим помощником. Дело в том, что приложение можно будет интегрировать с работой электрических зарядных станций (ЭЗС). Водители таким образом получат возможность оплачивать заправку, а также фиксировать нахождение транспортных средств на ЭЗС, расположенных на территории платных автомобильных парковок», — сообщил Филиппов.

Известно, что тестирование мобильного приложения началось ещё в начале марта.