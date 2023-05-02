В Минске решили с 16 мая отключать горячую воду на 13 дней. Кого оставят без воды первым?

💼 Официально

Опубликовано: 02.05.2023 11:35 , Обновлено: 28.05.2023

С 16 мая в Минске начнут плановые отключения горячей воды в жилых домах - для проведения профилактического ремонта теплосетей и подготовки оборудования к осенне-зимнему отопительному периоду 2023/2024. В Мингорисполкоме пообещали уложиться с профилактическими работами в 13 суток.

Отключать горячую воду минчанам будут не одновременно, а поэтапно. Где-то отключения начнутся уже 16 мая, а где-то - лишь 31 мая. С подробным графиком отключений, а также точные адреса тех, кто останется без горячей воды в мае, можно ознакомиться по ссылке.

Специалисты предприятия «Минсккоммунтеплосеть» предупредили, что во время испытаний теплосетей возможны аварии - повреждения теплопровода. Там призвали горожан при выявлении течи воды, появления пара из-под земли или из колодцев, а также провалов грунта немедленно обратиться в ближайшую жилищно-эксплуатационную службу или сообщить об увиденном диспетчерам по телефону: 272-78-88 .

Что касается сроков отключения горячей воды, то в «Минсккоммунтеплосетях» пообещали их “максимально сократить”.

“В случае успешных испытаний трубопроводов теплосетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, срок не будет превышать 13 суток”, - пояснили там.

Напомним, плановые отключения горячего водоснабжения для профилактических работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону анонсированы во всех регионах страны. Раньше других они начнутся в Могилёве. Там первые отключения намечены уже на 10 мая.

Появился график отключения горячей воды в городах Беларуси. Где уже с 10 мая?