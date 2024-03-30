В Минске решили на полгода перекрыть движение по одному из мостов

Опубликовано: 30.03.2024 16:55 , Обновлено: 30.03.2024

В «Гордорстрое» предупредили белорусов, что в середине апреля собрались закрыть один из путепроводов в Минске. Причиной там назвали "капитальный ремонт и модернизацию".

Так, на предприятии сообщили, что запланировали закрыть движение по улице К. Либкнехта от пересечения с проездом Бетонным до пересечения с проспекта Жукова.

Ограничение начнет действовать с 00:00 13 апреля до 00:00 15 октября 2024 г, отметило госиздание “Минск-Новости”.

В связи с этим должны изменится и маршруты автобусов № 49, 57, 23. Кроме того, на проспекте Жукова в обоих направлениях общественный транспорт не будет останавливаться на “Индустриальной”.

Ранее Telegraf.news писал, что Мингорисполком объявил о закрытии движения на одной из столичных улиц. Решение опубликовано на Национально-правовом интернет-портале Республики Беларусь.

Мингорисполком решил закрыть на 2 месяца одну из улиц в центре города