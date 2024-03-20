Мингорисполком решил закрыть на 2 месяца одну из улиц в центре города

Опубликовано: 20.03.2024 09:30 , Обновлено: 20.03.2024

Мингорисполком объявил о закрытии движения на одной из столичных улиц. Решение опубликовано на Национально-правовом интернет-портале Республики Беларусь.

Речь идёт об участке дороги по улице Розы Люксембург.

Согласно документу, временное ограничение для общественного и личного транспорта, а также самоходных машин должны ввести на улице Розы Люксембург от жилого дома №158 до дома №161 с 25 марта до 20 мая 2024 года. То есть, движение на этом участке будет перекрыто почти на два месяца.

Как сообщили власти, это связано с “угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан”.

Ранее Телеграф писал, что Минский городской исполнительный комитет переименовал в столице 24 остановки общественного транспорта. Ещё 10 остановочных пунктов получили свои названия впервые.

В Минске переименовали более 20 остановок. Где они находятся и как теперь называются?