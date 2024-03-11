Где белорусам предложили зарплаты больше 5000 рублей? Посмотрели в службе занятости

Опубликовано: 11.03.2024 17:39 , Обновлено: 11.03.2024

Служба занятости регулярно публикует вакансии от работодателей по всей Беларуси. Посмотрели, каким сотрудникам готовы предложить зарплату выше 5 тыс. белорусских рублей.

В основном на должности с такой зарплатой ищут директоров, начальников и их заместителей.

К примеру, ООО “Алютех Инкорпорейтед” 5 марта разместило вакансию заместителя директора с зарплатой 9,6 – 13,4 тыс. рублей. Место работы - Минский район, судя по информации в объявлении, потенциальному сотруднику готовы предоставить квартиру. Среди требований - среднее специальное образование, опыт работы от 10 лет, навыки ведения переговоров с лицами, принимающими решения, опыт работы на аналогичных производственных предприятиях в странах ЕС.

А вот заместителю директора в ООО “Бел Хуавэй Технолоджис” предлагают зарплату от 7 до 9 тыс. рублей. Соискатель должен иметь высшее образование, в совершенстве владеть английским и китайским языками, а также иметь опыт работы в международных телекомпаниях от трех лет.

Электрогазосварщик и спортсмен-инструктор

Не только менеджерам готовы платить большие деньги. Так, ОАО “Буровая компания “Дельта” в конце февраля разместило вакансию машиниста бурильной и бурильно-крановой машины. Пообещали зарплату в 6 - 8 тыс. ,работать нужно будет в Речицком районе Гомельской области. Из требований к соискателю - профессионально-техническое образование, опыт работы от двух лет и пятый тарифный разряд.

Эта же компания ищет электрогазосварщиков (количество мест - 10). Им пообещали платить от 5,5 до 6 тыс. рублей. Работа разъездная с гибким графиком. Среди требований нанимателя - профессионально-техническое образование, также опыт работы от двух лет и четвертый профразряд.

Зарплату до 16 тыс. рублей готовы предложить спортсмену-инструктору в ЗАО “Футбольный клуб “Шахтер”. Работа в Солигорске, из требований к соискателю указали только общее среднее образование.

Точно такое же требование и для производителя работ (прораба) в ООО “ПМК-2010”. Там пообещали зарплату такому сотруднику 5 тыс. рублей, работать нужно в Несвиже Минской области.

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