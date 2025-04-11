В Минске появились 5 новых улиц и сквер. Чьи фамилии увековечили?

Опубликовано: 11.04.2025 13:40 , Обновлено: 11.04.2025

Минский городской совет депутатов своим решением № 136 от 28 марта присвоил названия новым улицам и скверу в столице. Так, пять улиц назвали в честь архитекторов.

Речь идет об улицах на территории будущего комплекса жилой застройки одноквартирных и блочных домов усадебного типа “Уютный” в районе улиц Парниковой - Подлесной - Аннаева. Сейчас эти улицы условно идут под номерами от 1 до 5.

Так, первую улицу [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=D925o0138807” target=“_blank” rel=“noopener”] решили [/link] назвать в честь главного архитектора Минска в 1974-2002 годах Юрия Григорьева . После работы в Беларуси он переехал в Россию, где в 2008 году ему присвоили звание народного архитектора РФ.

Улица № 2 будет носить имя главного архитектора “Минскпроекта” в 1954-1984 годах Людмилы Гафо . Под ее руководством разработали промышленный район по ул. Платонова (1972) в Минске, парк Победы (1967), жилые районы Восток-1 (1965), Юго-Запад-2, -3 (1976) и пр.

Улицу № 3 назвали в честь одного из создателей послевоенной планировки столицы Минска Михаила Парусникова . Он участвовал в разработке проекта планировки и застройки центра и первой очереди Ленинского проспекта (теперь проспект Независимости) и Октябрьской площади, спортивного комплекса «Динамо», госбанка БССР (теперешний Нацбанк) и не только.

Четвертая улица будет носить имя главного архитектора Минска в 1947-1960 годах Льва Мацкевича . Он трудился над генпланами Орши (1946), Полоцка (1946-1947), проектами застройки площади Ленина (1947, теперь пл. Независимости) и Якуба Коласа (1947-1951), проспекта Машерова (1954) и пр.

И улицу № 5 назвали в честь заслуженного архитектора Беларуси (1980) Виктора Аникина . Он работал над генпланами Пинска (1963), Светлогорска (1965), проектом реконструкции Центрального ботанического сада НАН Беларуси (1963) в Минске и не только.

А сквер в границах улиц Кальварийской - Максима Танка - Тимирязева решили назвать сквером 80-летия Победы.

Ранее Telegraf.news писал, что на предприятии “Минск­проект” представили концепцию реконструкции Пищаловского замка, расположенного в самом центре белорусской столицы. До недавнего времени в этом здании располагался следственный изолятор, но теперь в него решили вдохнуть новую жизнь. Как предложили преобразить знаменитую “тюрьму на Володарке”, архитекторы показали на свежих рендерах.

В «Минскпроекте» показали, как решили преобразить тюремный замок на Володарке