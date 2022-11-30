В Минске повысили температуру воды в батареях почти до кипения

Опубликовано: 30.11.2022 18:52 , Обновлено: 30.11.2022

Пресс-служба министерства энергетики Беларуси сообщила, что в Минске решили повысить температуру теплоносителя в системе отопления. Все из-за прогнозов о предстоящих морозах.

“По данным синоптиков, предстоящей ночью и в последующие сутки температура воздуха опустится до -10°С. В связи с этим температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях столицы будет повышена с 76 до 90-93 градусов”, - рассказали в ведомстве.

Кстати, так как в “жировках” учитываются гигакалории переданного тепла, то можно ожидать и повышенных счетов в следующем месяце за отопление. Что будет происходить с температурой батарей в других городах Беларуси во время морозов, в Минэнерго почему-то не сказали.

Зато там уточнили, что в “Минских тепловых сетях” всегда меняют температуру теплоносителя в зависимости от прогноза погоды. Но если кому-то покажется, что его батареи недостаточно горячие, то ведомство посоветовало обращаться не “Минские теплосети”, а в свои жилищно-эксплуатационные организации” или оставлять заявки в контакт-центре 115.бел.

Ранее Телеграф сообщил, что в ЖКХ Минска сообщили, что с 10 ноября в теплосеть столицы запустят воду с красителем флуоресцеином. Это сделают для выявления утечек.

В Минске 10 ноября пустят в теплосеть зелёную воду