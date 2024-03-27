В Минске пообещали установить10 новых аттракционов. Где?

Опубликовано: 27.03.2024 17:26 , Обновлено: 27.03.2024

В понедельник, 25 марта, генеральный директор «Минскзеленостроя» рассказал о том, что в столице в 2024 году планируют установить 10 новых аттракционов.

По словам чиновника, установить новые аттракционы планируют к 3 июля в парке имени Уго Чавеса.

“Уже смонтированы четыре аттракциона. Во время месячника по благоустройству там высадят деревья и кустарники. Кроме того, пространство будет украшено цветниками и ландшафтными композициями. Для самых маленьких гостей парка будет оборудовано несколько детских игровых площадок”, — рассказал генеральный директор УП «Минскзеленострой» Александр Ермолович.

Напомним, что парк имени почившего президента Венесуэлы Уго Чавеса возник в Минске ещё 10 лет назад. С тех пор там постоянно велись работы по его облагораживанию и развитию как зоны отдыха. Парк находится на пересечении улиц Казимировской и Колесникова.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Минске продали почти достроенный ТРЦ «Мега Парк» на пересечении Казимировской и Каменногорской.

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