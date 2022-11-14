В Минске "планово" отключили горячую воду и отопление в 164 жилых домах. На сколько и где?

Опубликовано: 14.11.2022 11:10 , Обновлено: 14.11.2022

В Минскэнерго сообщили, что 14 нобяря в 9:00 решили отключить тепло и горячую воду в десятках домов, школах и детских садах. Все из-за "планового ремонта" по замене сильфонного компенсатора на тепловой магистрали ТМ №59.

“В момент производства работ будут отключены потребители по горячему водоснабжению и отоплению, а это 164 жилых домов, 13 детских дошкольных учреждений, 6 средних школ и 2 поликлиники”, - сообщили в Минскэнерго.

В ведомстве пообещали, что планируют вернуть тепло и горячую воду в 24:00 14.11.2022 года. В Минскэнерго, правда, намекнули на “большой объем ремонтных работ”.

[info_b]Точные адреса домов без тепла и горячей воды можно посмотреть [link href=“https://web.minskenergo.by/news/novosti-predpriyatiya/planovye-remontnye-raboty-po-zamene-silfonnogo-kompensatora-na-teplovoj-magistrali-tm-59/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. Однако будьте терпеливы. Сайт Минскэнерго очень медленный и даже может не открываться из-за наплыва посетителей.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз 2 октября объявил, что энергосистема полностью готова к отопительному сезону.

Беларусь полностью готова к отопительному сезону — Минэнерго