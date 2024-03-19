В Минске переименовали более 20 остановок. Где они находятся и как теперь называются?

Опубликовано: 19.03.2024 11:16 , Обновлено: 19.03.2024

Минский городской исполнительный комитет переименовал в столице 24 остановки общественного транспорта. Ещё 10 остановочных пунктов получили свои названия впервые. Официальное решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, например, остановки “Гімназія” и “Каледж электронікі” на улице Казинца теперь носят названия “Бібліятэка №19” и “Каледж лічбавых тэхналогій”, а “Гімназія №25” на улице Уборевича — “Фізкультурна-спартыўны цэнтр”.

Остальные остановки сильно не изменились. К примеру, “Тэатральная”, расположенная на проспекте Машерова в направлении улицы Даумана, теперь носит название “Тэатральны”. «Тэхналагічная», которая находится на улице Свислочской в направлении улицы Инженерной, — “Тэхналагiчны” и т.д.

Кроме того, Мингорисполком присвоил названия и новым остановкам в столице, а именно:

“Лейтэнанта Кіжаватава” — расположена на проспекте Мира за перекрестком с улицы Жореса Алфёрова в направлении улицы Михаила Савицкого;

“Паўднёвая магістраль” — находится на Южной магистрали за перекрестком с улицы Игоря Лученка в направлении улицы Асаналиева и улицы Николы Теслы;

“Чыгуначная станцыя “Мінск-Паўднёвы” — расположена за перекрестком с улицы Николы Теслы в направлении улицы Аэродромной;

“Рабінавая” — находится на улице Берёзогорской за перекрестком с улицы Рябиновой в направлении улицы Щукина;

“Рамашкіна, 6” — расположена в районе дома №6 в направлении ул.Ромашкина;

“Маргелава” — находится на улице Маргелова напротив дома №26 в направлении улицы Шатило;

“Паліклініка №15” — расположена на улице Хмелевского напротив дома №8 в направлении улицы Розы Люксембург;

“Максіма Лужаніна” — находится на улице Жореса Алфёрова за перекрёстком с улицы Братской в направлении проспекта Мира и в направлении улицы Максима Лужанина.

[info_b]Полный список новых названий можно посмотретьздесь.[/info_b]

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