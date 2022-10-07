В Минске отменили Белорусскую неделю моды за день до открытия

Опубликовано: 07.10.2022 09:39 , Обновлено: 07.10.2022

В Минске внезапно отменили Белорусскую неделю моды (Belarus Fashion Week), которая должна была состоятся с 7 по 9 октября. Об этом вечером 6 октября сообщили организаторы.

Они написали в соцсетях, что мероприятия не состоятся « по техническим причинам, не зависящим от них и от партнеров проекта».

«Мы приложили максимум усилий, чтобы решить возникшие вопросы, но к сожалению не смогли повлиять на ситуацию», — также отметили организаторы.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CjYifersltO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Belarus Fashion Week (@belarusfashionweek) [/link]

К слову, накануне в госиздании «СБ. Беларусь сегодня» вышел материал, где автор Роман Рудь обвинил организаторов и участников Белорусской недели моды в участии в событиях 2020 года.

«В 2020 году некоторые белорусские кутюрье вдруг отложили в сторону ножницы и нитки с иголками, с разбегу окунувшись в “революционную” смуту», – сказано в нем.

Так, под раздачу попали, например, руководитель BFW Янина Гончарова, дизайнеры Иван Айплатов и Леор Гофман, а также модный эксперт Ольга Жадеева, Ксения Романова, Kanva и другие участники.

По словам Рудя, они «твердили о полицейском произволе и насилии, ругали выборы и желали всякого нехорошего лидеру страны. А также пикетировали на ступеньках Дома моделей, выстраивались в цепи вдоль проспекта, скандировали лозунги, размахивали плакатиками и бчб-флагами».

Также в тексте сказано, что, возможно, в следующем году в Беларуси будет проводить «Минскую неделю моды» Национальная школа красоты, которую создали в 1996 году по указу Александра Лукашенко.

Ранее Телеграф писал, что власти Минска предложили католикам покинуть Красный костел.

Власти Минска подтвердили, что попросили католиков покинуть Красный костел