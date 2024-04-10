В Минске открыли новый гипер на месте закрытого Prostore. Как выглядит внутри?

Опубликовано: 10.04.2024 13:13 , Обновлено: 10.04.2024

В микрорайоне "Каменная горка" по адресу ул. Каменногорская, 3 в Минске открыли новый гипермаркет "Корона". Раньше там располагался магазин "ProStore". В пресс-службе торговой сети показали, как выглядит гипермаркет внутри.

Как отметили представители “Короны”, это уже 43-й магазин компании. В гипермаркете создали “большую фруктовую зону”, традиционные отделы с рыбой, морепродуктами, мясом, молочной продукцией.

Фото: korona.by

Также, добавили в пресс-службе, покупатели смогут найти в новом магазине косметику, бытовую химию, канцелярию и детские товары. Есть и отделы собственного производства с готовой кулинарией, полуфабрикатами, выпечкой и тортами.

Для удобства посетителей в гипермаркете установили кассы самообслуживания с наличным и безналичным способами оплаты, возле магазина предусмотрели бесплатную парковку, под ним - подземный паркинг.

Фото: korona.by

Кстати, вместе с гипермаркетом на первом этаже торгового центра Pro DOM открыли традиционный ресторан быстрого обслуживания “Пит STOP” с домашней кухней. Такие сеть, как правило, создает рядом со всеми своими крупными магазинами.

Фото: korona.by

Ранее Telegraf.news рассказывал об открытии в Минске первого торгового центра национальных товаров, который разместили в долгострое “Магнит Минска”. Там представили продукцию отечественных производителей из каждого региона Беларуси.

В знаменитом долгострое в Минске открыли ТЦ национальных товаров. Что продают?