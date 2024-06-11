В Минске открыли новую конечную автобусов. Какие маршруты изменились?

Опубликовано: 11.06.2024 15:45 , Обновлено: 12.06.2024

С 11 июня в связи с открытием движения по ул. Щемелёва изменились маршруты автобусов № 4, 100 и 111, сообщило предприятие «Столичный транспорт и связь».

Фото: Фооо: Что изменилось:

Автобусы № 4 теперь разворачиваются в новом кольце у ж/д станции “Минск-Южный” и делают остановку на Южной магистрали в направлении ул. Германовской (вместо временной площадки на Физкультурном переулке).

Автобусы № 100 и 111 также разворачиваются в новом кольце и делают остановку на новом остановочном пункте по ул. Николы Теслы за перекрестком с ул. Щемелёва (вместо Южной магистрали). Ранее эти автобусы следовали с оборотом по кварталу Теслы - Южная магистраль - Германовская - Брацкая - Теслы. Теперь маршрут спрямлен, что позволит сократить время в пути.

Автобусные маршруты №№ 4, 100, 111 в числе прочих помогают жителям микрорайона Минск-Мир добраться в центральную часть города.

Ранее Telegraf.news писал, что с 13 июня в столице решили на 2 месяца перекрыть одну из улиц, сообщил Мингорисполком. Движение транспорта будет ограничено вплоть до 12 августа. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в связи “с угрозой безопасности дорожного движения”.

Мингорисполком решил на 2 месяца перекрыть улицу из-за «угрозы жизни» граждан. Где будет не проехать?