Мингорисполком решил на 2 месяца перекрыть улицу из-за "угрозы жизни" граждан. Где будет не проехать?

Опубликовано: 07.06.2024 20:59 , Обновлено: 07.06.2024

Мингорисполком сообщил, что с 13 июня в столице решили на 2 месяца перекрыть одну из улиц. Движение транспорта будет ограничено вплоть до 12 августа. В ведомстве подчеркнули, что такое решение принято в связи "с угрозой безопасности дорожного движения".

В официальном документе, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале, сказано, что “в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни или здоровью граждан”, временно ограничивается движение транспортных средств по улице Кульман от пересечения с улицей Максима Богдановича до пересечения с улицей Кропоткина.

Планируется, что этот участок будет закрыт для автобусов, троллейбусов, легковых авто и других видов транспорта с 00:00 13 июня до 00:00 12 августа. Вероятно, такое решение приняли из-за того, что в районе идёт строительство третьей линии минского метро.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Беларуси объявила о масштабных рейдах по всей Республике, которые запланировали провести с 7 по 19 июня. В пресс-службе ведомства сообщили, что мероприятия направлены на повышение безопасности перевозок пассажиров, которые осуществляют “маршрутки” в регулярном сообщении.

В ходе рейдовых мероприятий по всей стране инспекторы ГАИ [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/13671” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] уделить особое внимание:

техническому состоянию автомобиля; необходимой документации; правомерности переоборудования транспорта, который выполняет пассажирские перевозки.

ГАИ предупредила о 13-дневных рейдах по всей Беларуси. Кому и за что грозит штраф до 320 рублей?