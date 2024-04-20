В Минске остался только один производитель "молочки"

Опубликовано: 20.04.2024 11:41 , Обновлено: 20.04.2024

Минский молочный завод №1, более известный как «Первый Молочный» официально стал единственным производителем молочных продуктов в столице. Об этом сообщило издание «Белорусы и рынок».

Как сообщили на сайте издания, холдинг “Минский молочный завод №1” ещё в марте присоединил бывший столичный «Гормолзавод №2» (с филиалом «Юник-Агро» в Вилейском районе), который последние 10 лет работал под брендом “Молочный гостинец”. Таким образом ММЗ №1 стал единственным производителем молочных продуктов в Минске.

Переход “Молочного гостинца” под управление ММЗ №1, одобрили минские власти, которые являлись собственником предприятия. Сейчас он входит в топ-5 самых крупных производителей молочных продуктов в стране и, по последним данным, обеспечивал примерно 70% объема производства “молочки” в Минске и Минской области и около 18% — в Беларуси.

Сейчас в его управлении находятся заводы Молодечненского молочного комбината (в Молодечно, Воложине, Вилейке и Мяделе), которые были присоеденены в 2010-х, и три сельскохозяйственных филиала в Пуховичском, Червенском и Вилейском районах. У ММЗ №1 есть даже совместное предприятие в Таджикистане («Ватан»). Завод экспортирует молочные продукты в Россию (свыше 70% от всех поставок) и Китай (около 10%).

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