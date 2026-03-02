В Минске объявили о запуске автобусов к российскому курорту, где отменили пляжный сезон

Опубликовано: 02.03.2026 09:45 , Обновлено: 02.03.2026

Перевозчики объявили старт продаж билетов на автобусы по маршруту Минск-Анапа. Узнали, во сколько этим летом обойдётся белорусам поездка к черноморскому побережью и сколько часов придётся провести в пути, чтобы добраться до российских курортов Краснодарского края.

Первый автобусный рейсы в российскую Анапу в этом сезоне намечен на 16 июня. Согласно информации сервиса «Атлас Бас», выезд из Минска планируется ранним утром - в 6:00, а прибытие в конечную точку маршрута - в 14:00 следующего дня. То есть путь от белорусской столицы до черноморского побережья России на автобусе займёт не менее 32 часов.

Маршрут из Минска в российскую Анапу пройдёт через в Гомель, а по территории России через такие города, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, а также курортные Геленджик и Кабардинку. Курсировать автобус будет весь курортный сезон с интервалом в среднем в четыре дня.

Стоимость билета по сравнению с прошлым годом не изменилась - от 290 рублей .

При этом белорусским туристам, рассматривающим это направление в качестве летнего отдыха следует учесть не только сохраняющуюся напряжённую ситуацию из-за конфликта с Украиной (к примеру, тот же Новороссийск, находящийся по маршруту, буквально накануне подвергся массированной атаке беспилотников), но и тот факт, что многие популярные курортные зоны Краснодарского края ещё не восстановились после экологической катастрофы 2024 года. Тогда после крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе местные пляжи оказались сильно загрязнены мазутом. Больше всего пострадали именно пляжи Анапы.

В России на популярном у белорусов курорте отменили пляжный сезон

В преддверии туристического сезона их проверили специалисты Роспотребнадзора и пришли к выводу, что пляжи Анапы всё ещё остаются небезопасными для туристов - открывать их для отдыхающих пока отказались, хотя сами местные власти намерены предпринять дополнительные меры, чтобы подготовить пляжи к курортному сезону - 2026.