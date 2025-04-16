В Минске объявили даты отключения отопления. Где еще батареи нехолодные?

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Опубликовано: 16.04.2025 15:28 , Обновлено: 16.04.2025

Госпредприятие "Минскэнерго" сообщило об отключении отопления в столице и назвало даты. Таким образом, Минск вслед за другими областями Беларуси завершает отопительный сезон.

“Минскэнерго” [link href=“https://t.me/minskenergo/9811” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link], что “Минские тепловые сети” должны отключить отопление в городе по решению Мингорисполкома № 1396 от 15 апреля. Причем для всех потребителей, но по очереди:

с 16 апреля - для промышленных и административных зданий,

- для промышленных и административных зданий, с 17 апреля - для объектов социальной сферы (школы, детсады, больницы, бани, театры, общежития, библиотеки, музеи и пр.) и жилищного фонда .

Еще не сообщали об отключении отопления Минская область, Могилевская, а также Гомельская (за исключением самого областного центра). А на Витебщине, Гродненщине, Брестчине и в Гомеле потребители уже должны ощутить отток тепла из батарей. 15 апреля Telegraf.news рассказывал про сроки отключения для областного центра Гомельщины.

Еще один областной центр Беларуси назвал сроки отключения отопления

Когда отопление отключат полностью?

Отключать отопление в жилых домах в Беларуси начинают тогда, когда среднесуточная температура начинает держаться не ниже +8°С . Если такая температурная картина сохраняется в течение трех суток , местные власти выносят на обсуждение вопрос о завершении отопительного сезона. Такой же норматив действует для отопления в общежитиях, театрах и общегородских банях.

А вот в социальных объектах, школах, детских садах и медучреждениях действует несколько иной норматив: для отключения отопления там средняя температура на протяжении трех суток должна держаться выше +10°C .

В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. Жилищный фонд, общежития, вузы, театры, общегородские бани, гостиницы относятся ко второй линии отключения. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.